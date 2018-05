Tuntut Hak Sebagai Karyawan Pegawai BTL Datangi DPMPTSPTKT Babar

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Empat orang yang mengatasnamakan karyawan PT. Bangka Timah Lestari (BTL)

mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSPTKT) Kabupaten Bangka Barat, Selasa (22/5).

Salah seorang yang datang Marsat menyampaikan, pihaknya mendatangi kantor DPMPTSTPKT guna menyampaikan aspirasinya dan meminta bantuan guna menuntut hak uang pesangon kepada perusahaan tempatnya bekerja.

"Kami meminta hak-hak kami, kami di PHK sepihak tanpa konfirmasi, hanya persoalan gonta ganti pengelolaan manajemen, setelah take over manajemen ke MGI mitra grup nasional. Ketika konfirmasi ke kami per tanggal 1 Mei kemarin kami karyawan BTL sudah tidak mendapatkan upah lagi," jelasnya kepada awak media, Selasa (22/5)

Sementara Kepala Bidang Tenaga Kerja DPMPTSTPKT Hairullah mengatakan akan segera menindaklanjuti perkara tersebut

"Kami akan tindaklanjuti, nanti Kami akan cari titik terangnya dulu, selanjutnya kami temui direkturnya, dan temui manajemen atasnya juga. Kami dari dinas setiap ada laporan tenaga kerja pasti kita akan tindaklanjuti, sampai ketemu titiknya dari 2 belah pihak sesuai peraturan" terang Hairullah.(*)