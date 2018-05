Bayaran Tinggi, Ini 7 Pekerjaan Paling Aneh, No 5 Jangan Salfok ya!

BANGKAPOS.COM - Menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keingginan tentu tidaklah mudah.

Kadang pekerjaan sesuai dengan keingginan kita dibayar dengan sangat kecil.

Tahukah kamu ada berbagai aneh di dunia.

Ada pekerjaan seperti mengetes makanan hewan hingga mainan seks.

Berikut tujuh pejerjaan teraneh seperti dailansir TribunTravel.com dari channel YouTube, Top 10s.

1. Penguji mainan seks

YOUTUBE ()

Percaya atau tidak pekerja dalam bidang ini dibayar sampai 50.000 dollar AS per tahun atau Rp 670 juta per tahun.

Sebelum produk ini dijual ke publik ternyata ada orang yang mengujinya.

Pekerja di dalam bidang ini juga bekerja layaknya pegawai biasa berangkat pagi pulang sore hari.

2. Penguji makanan hewan

(wereblog) ()

