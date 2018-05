Belitung Punya Komunitas TDA Ini Manfaatnya

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM - Pelaku UKM di Belitung akhirnya memiliki wadah baru untuk saling berbagi ilmu demi kemajuan dan peningkatan omzet usahanya.

Komunitas tersebut dinamakan Komunitas UKM Tangan Di atas (TDA) yang diresmikan pada Sabtu (19/5/2018) lalu di SMK Negeri 1 Tanjungpandan.

"Sebenarnya komunitas ini sifatnya Nasional sudah ada di 85 kota dan 15 wilayah se-Indonesia. Komunitas ini didirikan oleh pengusaha besar di Jakarta untuk menghilangkan jarak antara pengusaha besar dan kecil," ujar Ketua Komunitas UKM TDA Dr Agus Darwiyanto kepada posbelitung.co, Rabu (23/5/2018).

Ia menjelaskan komunitas tersebut pada prinsipnya sebagai wadah bagi pelaku UKM untuk saling berbagi ilmu antara pengusaha sukses dan yang baru memulai usahanya.

Dalam artian, membuka wawasan pelaku UKM lokal untuk berfikir out of the box dengan belajar dengan pelaku yang sukses di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Agus, dirinya tetap berusaha membangun sinergi dengan komunitas lokal seperti KUMBE, Sahabat UMKM dan Bekemas.

"Nanti kegiatannya kami ada semacam kelompok mentoring bisnis, jadi pelaku UKM yang omzetnya besar membimbing yang mozet kecil agar terus naik. Kalaupun nantinya di Belitung sudah berhasil semua, kita belajar lagi dengan pengusaha yang besar dari wilayah lain, " katanya.

Agus berharap dengan jangka waktu setahun ke depan, anggota komunitas yang memiliki simbol scale up spirit itu mampu meningkatkan omzet usaha mereka.

Dirinya menargetkan 25 persen dari anggota bisa mencapai tahap sukses yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Belitung.

"Saya sih berharap teman-teman UKM di Belitung bisa sukses dan memiliki omzet cukup besar. Kalau mereka sukses yang sejahtera itu kan masyarakat Belitung juga," katanya.(*)