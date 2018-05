Koordinasi dan Respon Cepat, Jasa Raharja Babel Santuni Korban Laka Maut Dalam Waktu Singkat

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketidak hati-hatian saat berkendara dapat berakibat fatal, hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Belitung.

Terseret lima meter remaja tewas seketika usai ditabrak Mobil Suzuki Pick Up, Rabu (23/5).

Kepala Unit Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kep. Bangka Belitung, Cynthia Eveline Jonathans menjelaskan bahwa, pihaknya melalui Petugas Jasa Raharja di Kab. Belitung Mohamad Firmansyah, bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak Unit Laka Lantas Polres Belitung terkait Laporan Polisi serta penanganan korban kecelakaan tersebut guna membantu pengurusan santunan meninggal dunia.

Selanjutnya Cynthia menambahkan bahwa, dalam hal membantu pengurusan santunan meninggal dunia pihaknya melakukan kunjungan jemput bola ke rumah Ahli Waris korban untuk membantu melengkapi kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran santunan.

Kecelakaan maut tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Mei 2018 Pukul 16.15 WIB di Jalan Manggar tepatnya di Simpang Kepayang Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kab. Belitung bermula pada saat Mobil Suzuki Pick Up No. Pol BN-9523-FA yang dikendarai Ali Usman datang dari arah Kampit hendak menuju arah Tanjung Pandan bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Soul No. Pol BN-5619-WA yang dikendarai Irfan Febrianto yang datang dari arah Jalan Kepayang hendak menyebrang ke arah rumah korban.

Melalui Cash Management System Bank BRI santunan meninggal dunia telah ditransfer ke Rekening Bapak Amit Sami selaku Orang Tua/Ahli Waris korban atas nama Irfan Febrianto sebesar Rp. 50jt tanpa dikenakan potongan dan biaya apapun, sesuai dengan Peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK/010/2017 tentang besaran santunan Sumbangan Wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Kecepatan pembayaran santunan tersebut dapat terwujud berkat koordinasi yang baik dengan Unit Laka Lantas Polres Belitung.

Kehati-hatian dalam berkendara merupakan faktor yang sangat penting guna mewujudkan keamanan berlalu lintas.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kep. Bangka Belitung menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga korban kecelakaan. Semoga dana santunan yang diterima dapat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan.

Santunan yang dibayarkan oleh Jasa Raharja merupakan bukti nyata negara hadir dalam memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah kecelakaan.(*)