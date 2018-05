Lagi Viral, Ada Donat Rasa Indomie Goreng di Australia! Rasanya Bikin Penasaran

BANGKAPOS.COM--Mi goreng merupakan salah satu jenis makanan yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat.

Rasa mi goreng berhasil menawarkan kelezatan tersendiri di lidah siapa pun yang menikmatinya.

Akibat dari kekhasan rasa yang dimiliki oleh mie goreng ini, membuat setiap orang selalu rindu untuk menikmatinya.

Nah, beberapa waktu lalu sempat viral kue ulang tahun yang terbuat dari mi goreng, dan kini kembali viral donat mi goreng.

Awalnya, kreasi unik donat mi goreng ini dibagikan oleh sebuah akun instagram @indomieau, kemudian menjadi viral di media sosial instagram.

Donat mi goreng ini merupakan sebuah kolaborasi produk mi goreng instan asli Indonesia dengan produk donat di Sydney, Australia.

Tak hanya @indomieau, rekan kolaborasinya @donutpapi membagikan foto donat mie goreng di akun instagram, di mana melalui unggahan itu diketahui bahwa donat mie goreng mulai bisa dinikmati sejak 25 hingga 27 Mei 2018.

"Last weekend of May is approaching and why not finish the month of May with a Bang! In collaboration with @indomieau we well celebrate the end of May and calling it as MAY-Goreng! IndoMie MieGoreng donut is a collab baby that we're so excited to announce! More details on this later but is will be available Friday, Saturday, and Sunday only (25-27th of May)," tulisnya dalam akun instagram.

A post shared by DONUT PAPI SYDNEY DOUGHNUTS (@donutpapi) on May 20, 2018 at 2:27am PDT

Begitu pun dengan akun @indomieau, mereka mengunggah sebuah gambar yang menunjukkan empat buah donat mi goreng yang dilengkapi dengan kemasan mi goreng itu sendiri.

Masih dari akun @indomieau, mereka pun mengunggah sebuah video promosi donat mi goreng, di mana pada video tersebut donat mi goreng ini memiliki tekstur yang renyah di bagian luar.

Sayangnya, donat mi goreng ini hanya ada di Australia, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati seberapa uniknya rasa donat mi goreng ini.

Saking viralnya donat mi goreng, masyarakat Indonesia beramai-ramai memberikan komentar di akun instagram @indomieau.

Para warganet ini mereka berharap jika Indonesia pun bisa ada makanan donat mie goreng ini.

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh seorang warganet dengan akun bernama @oxlintangkarinaxo.

"Yah di Indonesia ga ada, ayo dong di Indonesia bikin," harapnya.(NAKITA/ Finna Prima Handayani)