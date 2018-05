Nia Ramadhani Dipermalukan di Depan Umum, Karma Karena Ini?

BANGKAPOS.COM - Siapapun tahu artis Nia Ramadhani adalah wanita cantik yang sempurna, sehingga pantas ada yang bilang siapapun tak akan tega menyakitinya.

Nia Ramadhani pun pernah bercanda soal itu: Saya wanita tercantik sehingga tak akan ada orang menyakiti.

Namun, gara-gara candaan itu, Nia Ramadhani justru dipermalukan oleh seorang penggemarnya di depan umum.

Diberitakan sebelumnya, ketika itu Nia tengah merayakan ulang tahun suami tercintanya, Ardi Bakrie.

Di usianya yang ke-39 ini, Ardi merayakannya bersama istri dan kerabat terdekatnya.

Hal itu diposting di akun Instagram sang istri, Nia Ramadhania.

"Thank you Everyone for coming! Thank you for making it a great night of celebrations for @ardibakrie He is really Happy to celebrate his birthday with all of you-His closest friends and Family!!

Once again, Happy Birthday Din @ardibakrie," tulis Nia sambil memposting foto-foto perayaan ulang tahun suaminya tersebut.

Baca: Ariel Noah Lengket Dengan Syahrini, Sophia Latjuba Gandeng Cowok Lain, Pacar Baru?

Rupanya ada kata-kata 'bernada kesombongan' di pesta ulang tahun Ardi itu.

Hal itu diposting oleh Nia di akun Insta Story miliknya.

Nia sendiri menyebut kalau apa yang ia katakan itu adalah sebuah kesombongan.