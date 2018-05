Bayar Zakat Selamatkan Diri Saat Dihisab di Yaumil Akhir

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati



BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Thony Marza menjelaskan untuk harga beras kelas medium dengan kualitas yang baik harganya cenderung stabil sebesar Rp 13.000 perkilogram.

Sedangkan harga emas untuk kadar 40 persen sebesar Rp 300.000 per gram, dan kadar 70 sebesar Rp 470.000 per gram dan kadar 24 karat sebesar Rp 592.740 per gram dan per mata harga emas sebesar Rp 222.000.

"Apa yang sudah di SK-kan menuntut tanggung jawab kita untuk menyelamatkan umat. Masalah zakat terutama zakat maal ini dijemput, diambil jangan sampai menunggu. Kepada UPZ tujuan kita bersama untuk menyelamatkan supaya harta tidak menjadi nisab di yaumil akhir. Mudah-mudahan dibuka hati kita untuk membayar zakat," harap Thony saat menghadiri rapat penentuan zakat, Kamis (24/5/2018) di Masjid Agung Sungailiat.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangka Nasution juga mengajak umat Islam untuk membayar zakat.

Disebutkannya bahwa membayar zakat itu termasuk rukun Islam ke empat tetapi untuk melaksanakan rukun Islam ke lima yakni naik haji orang bahkan antri, sedangkan ketika bayar zakat tidak perlu antri.

Untuk itu ia berharap adanya kesadaran umat Islam untuk membayar zakatnya.

Disebutkannya untuk zakat maal nisabnya jika emas sudah mencapai sebanyak 85 gram harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Pengurus Baznas Kabupaten Bangka M Zakwan yang memimpin rapat penentuan zakat menyatakan, berdasarkan kesepakatan rapat untuk zakat fitrah harga beras ditetapkan Rp 13.000 per kilogram maka sebanyak 2,5 kilogram untuk besar zakat fitrah ditetapkan Rp 32.500.

"Kalau tahun lalu zakat fitrah sebesar Rp 30.000 dimana harga beras saat itu Rp 12.000 perkilogram," jelas Zakwan.

Sedangkan untuk harga emas sekarang diakuinya sedang tinggi-tingginya karena harga Dollar Rp 14.200.

Harga emas disurvei disprindag Rp 592.740 dikali angka 85 gram nisabnya sangat besar 50.803.000 maka zakat maal yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen yakni sekitar Rp 1.259.575 dan untuk fidiyah sebesar Rp 20.000 perhari.(*)