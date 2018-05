Dituding Jual Agama Biar Tambah Populer, Ini Jawaban Virgoun Makjleb Banget!

BANGKAPOS.COM - Inara Rusli, Istri Virgoun mulai terlihat mengenakan cadar melalui unggahan dari teman Virgoun, Ustaz Derry Sulaiman, Senin (21/5/2018).

Pada akun Instagram @derrysulaiman, telihat Virgoun menemani Inara Rusli untuk dipakaikan cadar oleh istri Derry.

Virgoun sendiri baru resmi mengunggah fotonya bersama anak dan istrinya saat bercadar pada akun Instagram @virgoun_ di Hari Selasa (22/5/2018).

Ia juga menuliskan caption:

"Terlepas dari cadar itu sunah.. perempuan ahli surga itu..

di rumah kebarat-baratan (sexy untuk suami)

di luar rumah ke arab-araban.. (tertutup aurat nya) "perempuan yg di anjurkan memakai cadar ialah yg teramat sangat cantik wajah nya hingga mampu mendatangakan masalah dan fitnah..jadi pertanyaan untuk saudari2 se iman ku...anda ngerasa wajah anda cantik hingga harus di tutup atau biasa2 aja atau bahkan ngk cantik sehingga ngk perlu di tutup..? ," tulis penyanyi lagu Surat Cinta Untuk Starla ini.

Baca: Begini Ekspresi Raffi Ahmad Ketika Roy Kiyoshi Sebut Duda di Masa Depan Ayu Ting Ting!

Selang satu jam dari foto tersebut, Virgoun mengunggah Instastory yang bertuliskan kata-kata:

Instastory Virgoun (Instagram)

Dalam unggahannya tersebut Virgoun bersyukur jika ia dibilang jual agama demi menambah kepopulerannya.

Karena di saat istri atau anak perempuan orang lain buka aurat agar dibayar, Virgoun memberikan perbandingan bahwa istri dan anaknya menutup aurat dengan ikhlas.

Baca: Intip Penampilan Kapal Pesiar Saddam Hussein Seharga Rp 570,5 Miliar yang Akan Disulap Jadi Hotel

Sementara itu, pada unggahan fotonya Virgoun justru malah mendapatkan banyak dukungan dari netizen:

@afandi3011: "Bang @virgoun_ lanjutkan bang, jarang musisi seperti abang yg bisa mengarahkan istrinya untuk menutup aurat.. mksdnya ga banyak di indonesia musisi seperti abang.. sukses selalu yah bang.."

@zackyabdul_lathif: "Wanita yg pakai cadar itu mengambil kemuliaan tingkat tinggi. Karena menurut jumhur ulama pakai cadar itu wajib. Apalagi wanita yg cantik sangat dianjurkan untuk pakai cadar karena wajahnya begitu menggoda bagi pria2. Good lah bang @virgoun_ semoga rumah tangganya selalu istiqomah dalam menjalankan nyari'at2 islam sampai akhir hayat."

@sonyavalentino: "Masya Allah proud both of u @virgoun_,"

@inararuslii sebaik2 nya perhiasan dunia adalah wanita yg sholeha n u got it .....good job ..glad to know that,". (Tribunwow/Tiffany Marantika)