Liverpool Diyakini Bisa Kalahkan Real Madrid di Final Liga Champions, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM - Intensitas tinggi Liga Inggris ditambah keberadaan Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah, disebut mampu membuat Liverpool juarai Liga Champions.

Eks pelatih Liverpool, Rafael Benitez yakin bahwa Mohamed Salah dkk mampu memenangi laga kontra Real Madrid dalam final Liga Champions, Sabtu (26/5/2018).

Benitez yang antarkan Liverpool juara Liga Champions pada 2005 menilai, skuat asuhan Juergen Klopp saat ini lebih baik daripada ketika ia melatih.

"Dahulu kami memiliki Steven Gerrard, kami pun memiliki Xabi Alonso dan Dietmar Hamann. Jelas, mereka pemain berpengalaman dan berkualitas," ucap Benitez kepada surat kabar Inggris, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

Baca: Real Madrid Hadapi Banyak Masalah Jelang Final Liga Champions Melawan Liverpool

"Kami memiliki pemain-pemain pekerja keras, namun kami juga (memiliki skuat) sangat berimbang," ucap pelatih Newcastle United itu.

Namun, yang membedakan Liverpool semasa ia melatih dengan era Klopp adalah keberadaan trio Firmansah (Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah) yang terkenal reputasinya di seluruh Eropa.

"Kini, Liverpool juga tak kalah berimbang, tapi tiga pemain lni depan yang mereka miliki dapat membuat perbedaan nyata pada permainan mereka," kata pelatih 58 tahun.

Baca: Jelang Final Liga Champions, Legenda Liverpool Ungkap Inilah Titik Lemah Real Madrid

Pria kelahiran Madrid itu juga mengatakan bahwa intensitas tinggi di Liga Inggris yang membuat mentalitas dan pengalaman pemain klub Inggris teruji menghadapi klub-klub dari liga lain.

"Liverpool dan para pemain serangnya, lalu pemain tengah dan beknya, memiliki intensitas permainan yang terasah untuk melukai Anda bila mereka mampu bermain dengan baik," ucap Benitez.

Baca: Real Madrid Segera Ciptakan Sejarah Baru di Dunia Olahraga

"Real Madrid memiliki pengalaman dan kualitas, tetapi Liverpooldapat mengatasinya. Mereka memiliki energi, hasrat dan keinginan," ucapnya lagi. (Bolasport.com)