Netizen Bongkar Profesi dan Inisial Calon Suami Yuanita Christiani

BANGKAPOS.COM - Siapa yang tak kenal dengan sosok cantik ini?

Ya, Yuanita Christiani.

Artis dan presenter berusia 32 tahun ini mulai terkenal sejak memandu acara Take Me Out Indonesia.

Bersama Choky Sitohang, Yuanita mampu membawa acara tersebut dengan apik hingga dikenang masyarakat.

Selain menjadi MC, Yuanita juga dikenal sebagai aktris dan pemeran iklan.

Baru-baru ini, Yuanita sempat masuk akun gosip.

Yuanita Christiani curhat karena sering ditanya kapan nikah. (Instagram/@yuanitachrist)

Ia digosipkan akan menikah dengan saudara ipar Sandra Dewi.

Semua itu bermula saat Sandra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yuanita pada Kamis (24/5/2018) kemarin.

Sandra lalu menuliskan 'Happy Birthday Calon Ipar!' di kolom komentar Yuanita.

Yuanita Christiani Bakal Jadi Ipar Sandra Dewi. (Instagram)

//

Ternyata yang berulangtahun adalah kekasih Yuanita yang belum diketahui identitasnya.

Hal itu tampak dari unggahan foto kue ulang tahun berwarna hijau di akun Instagram Yuanita.

Namun ada yang unik.

Kue ulang tahun itu dihiasi berbagai ornamen, termasuk di antaranya coklat, kue ringan dan hiasan yang tampak seperti pil obat-obatan.

Gara-gara itu, netizen berspekulasi bahwa calon suami Yuanita adalah seorang dokter.

Ada juga netizen yang menyebutkan inisial pacar Yuanita.

Kue ulang tahun pacar Yuanita Christiani

akupuntur_kliniksmc_denpasar Dokter.......,Sp.... Mmmm surprise as always...

imeldagultom91 Kayaknya nih dokter deh yah kak kue nya toping obat

sitorusbenget Pasti kue ultah pacarnya.hehe

mt_melania HBD Mr. I,,, selalu sehat dan bahagia.. Gbu

Wah..kira-kira siapa ya?

Bakal dikenalin kapan nih Ci Yuanita?

(Grid.ID/Irene Cynthia Hadi)