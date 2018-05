Segera Menikah, Benarkah Yuanita Christiani Bakal Jadi Ipar Sandra Dewi?

BANGKAPOS.COM - Presenter kondang, Yuanita Christiani kerap mendapat beragam pertanyaan soal menikah dari netizen.

Diketahui, saat ini Yuanita telah menginjak usia 32 tahun.

Usia yang sudah matang untuk membangun rumah tangga bukan?

Namun demikian, isu kedekatan Yuanita dengan seorang pria jarang sekali terdengar.

Bahkan, presenter acara reality show 'Take Me Out' ini cenderung tertutup soal kisah asmaranya.

Ketika diwawancarai Grid.ID, Yuanita mengaku sempat kecewa lantaran rencana menikah di usia 25 tahun meleset.

Ia memimpikan dapat bersanding dengan pria pilihannya di altar gereja di usia muda.

Tapi, apalah daya garis hidupnya tak berkata seperti itu.

Hingga usianya ke-32 tahun ini, ia belum juga menyandang gelar istri orang.

Yuanita juga masih mendalami hubungannya dengan pria yang ia cintai saat ini.