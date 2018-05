Tersebar Foto Lawas 19 Tahun Lalu, Tampilan Dian Sastrowardoyo dan Wulan Guritno Bikin Salfok

BANGKAPOS.COM - Kamis (24/5/2018), Wulan Guritno mengunggah foto lawas melalui akun Instagramnya.

Foto tersebut diambil di tahun 1999, 19 tahun lalu.



Ada 4 sosok wanita yang tengah berpose.

Selain Wulan, ada pula artis cantik Dian Sastrowardoyo.

Dalam keterangannya, Wulan menyebut jika saat itu lengannya masih kecil.

Wulan juga memperkirakan foto tersebut diambil ketika Dian merayakan ulang tahun yang ke-18.

"1999 ..

when we were young and lengan kecil

this was Dian's 18th birthday? right?

missing those kinda days with you gals

(1999..

ketika kita muda dan lengan masih kecil

ini ketika ulang tahun ke-18 Dian bukan?

merindukan hari-hari ini bersama kalian)," ungkap Wulan.

Netizen langsung menyoroti penampilan Wulan dan Dian di foto itu.

Wulan terlihat cantik alami.

Sementara Dian tampak tak banyak berbeda dari dirinya kini.

Ia menggunakan baju tanpa lengan yang mengekspos bahu seksinya.

"Dian masih sama dulu dan sekarang," komentar pemilik akun @jimmy_saqib.

"Dari muda sampe skrng cantikya gak ilang2," tambah akun @akrom.fariz.

"Cantiknya enggak luntur.. sumpah.. @wulanguritno," sambung akun @ariqafrsln.

Berikut fotonya:

