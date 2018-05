Waduh 8 Wanita Dikabarkan Jadi Korban Pelecehan Aktor Hollywood Morgan Freeman

BANGKAPOS.COM - Seorang asisten produksi muda membeberkan aktor senior Hollywood, Morgan Freeman telah melecehkan dirinya sebagai wanita di lokasi set film "Going in Style" tahun 2015.

Asisten yang tak disebutkan namanya ini menjelaskan kronologi kejadian tersebut kepada CNN International.

Dia mengatakan, Morgan mencoba untuk menarik roknya, meraba bagian punggungnya, dan hal itu terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan selama proses produksi.

"Going in Style" adalah film yang dibintangi oleh Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin.

Menurut keterangan sumber ini, Alan pernah memergoki Morgan melakukan hal itu.

"Alan pernah menegur Morgan untuk tidak melakukan itu, kemudian Morgan terlihat ketakutan dan tak tahu harus mengatakan apa," kata asisten produksi ini, dikutip Tribunjogja.com dari laman CNN International, Jumat (25/5/2018).

Rupanya, selain asisten produksi "Going in Style," ada pula staf senior wanita di produksi film "Now You See Me" (2012) juga mengalaminya.

Dia menjelaskan, selain dirinya seorang staf wanita juga mendapat pelecehan secara verbal, di mana Morgan mengomentari soal tubuh mereka.

Baca: Jelang Final Champion 2018, Ini Deretan Wags Real Madrid Vs Liverpool

Dari semua pengakuan, CNN mengklaim telah mencoba melakukan investigasi kepada 16 wanita yang diduga mendapat pelecehan seksual baik tindakan maupun verbal.

Delapan wanita dari 16 itu mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari aktor berusia 80 tahun ini.

Sedangkan delapan lainnya mengatakan mereka menyaksikan atau menjadi saksi, Morgan telah melakukan hal tak pantas.

Baca: Usai Kecewakan Orangtuanya 6 Tahun Kemudian Pria Ini Kasih Kejutan, Kisahnya Buat Terharu

Sampai saat ini belum ada tindakan hukum yang coba dilakukan, namun pemberitaan seputar kasus ini sangat hangat dibicarakan. (*)