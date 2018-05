Banyak Tak Tahu Ini 9 Fakta Tentang Liza Soberano yang Dinobatkan Menjadi Wanita Tercantik di Dunia

BANGKAPOS.COM -- Standar yang diterapkan bagi perempuan pastinya adalah cantik.

Akan tetapi, standar kecantikan seorang perempuan di beberapa dunia akan berbeda-beda.

Seperti Korea Selatan standar cantik menurut mereka adalah pipi tirus, mata punya kelopak mata, dan berpaha kecil.



Maka tak heran banyak yang melegalkan operasi plastik demi mendapatkan kriteria cantik tersebut.

Akan tetapi, sebuah website bernama The Independent Critics mengumpulkan perempuan-perempuan tercantik di setiap negara.

Kemudian, ada voting untuk menentukan siapa perempuan tercantik tersebut.

Independent Critics sendiri merupakan badan yang berfokus pada kecantikan wanita di seluruh dunia tanpa batasan tertentu yang berdiri sejak tahun 1990 dan berstandart internasional.

Hasilnya perempuan tercantik nomor satu di dunia adalah Liza Soberano.

Ia menjadi top number 1 of 100 Most Beautiful Faces list of 2017 oleh Independent Critics bulan Desember 2017 lalu.

Siapakah dia? Dari mana asalnya? Sampai mengalahkan Emma Watson, Gal Gadot, Priyanka Chopra bahkan Yoona lho.

Namun kalau kamu perhatikan wajahnya, pasti pernah lihat di salah satu televisi yang menayangkan drama yang dimainkan Liza.