Benarkah Sosok Yang Akan Tertimpa Musibah Adalah Ruben Onsu, Mbah Mijan Bilang Begini

BANGKAPOS.COM - Paranormal kondang Indonesia, Mbah Mijan tengah membuat publik penasaran.

Hal tersebut berkaitan dengan unggahan instastory miliknya, Jumat (25/5/2018).

Dalam unggahan berlatar hitam, Dia menuliskan sindiran yang ditujukan untuk seseorang terkait dengan rasa baper alias terbawa perasaan dengan ucapan Mbah Mijan.

Mbah Mijan menyangka bahwa orang yang bersangkutan telah memendam dendam.

Padahal, Mbah Mijan mengaku tak ada sedikitpun niat buruk terhadap orang tersebut.

Celakanya, Mbah Mijan justru menduga akan ada masalah besar yang akan menimpa seseorang yangtak disebutkan namanya itu.

"Ada orang yang masih memndam rasa kepadaku dan dilukiskan.

Padahal ane bukan ngomongin buruk, Lu baper parah!!

Bakal ada problem besar menantimu dan waktu yang menjawab.

Wait and See, I'm not respect with you," tulis mbah mijan pada storynya seperti yang dilansir dari akun @makrumpita.

