Dhani Unggah Foto Bareng Maia Saat Dul Lulus SMA, Kini Mulan Jameela Foto Bareng Mantan Suami

BANGKAPOS.COM - Jauh sebelum menikah dengan Ahmad Dhani, penyanyi cantik Mulan Jameela telah menikah dengan seorang pria bernama Harry Nugraha yang kemudian bercerai pada tahun 2005.

Pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak, yaitu Tyarani Nugraha dan Daffi Nugraha.

Meski telah lama bercerai, nampaknya mulan terlihat akur dengan mantan suaminya yang kini juga telah menikah lagi.



Hal tersebut ditunjukkan oleh Mulan melalui akun instagramnya di mana ia baru berbuka puasa dengan mantan suaminya tersebut.

Tak hanya berdua dengan Harry, Mulan yang kini telah mantap berhijab juga ditemani oleh putri sulungnya Tyarani Nugraha, seorang perempuan lainnya, dan istri dari suaminya yang sekarang, Sofia.

Pada unggahan tersebut, Mulan Jameela menulis,

"#latepost Bersama kesayangan, saat itu di Bandung. Menemani kerja dan sekalian bukber.. makasih sudah jadi penyemangatku.. kalian bertiga benar2 malaikat tak bersayap.. #familyforever #jumatbarokah"

Unggahan Mulan tentu mendapat respon positif dari banyak warganet.

Tak sedikit yang memuji silaturahmi antara Mulan dan Harry tetap berlangsung hingga memuji penampilan baru Mulan, seperti komentar beberapa akun:

@iyenk_81 "Alhamdulillah...iya hidup cm semwntara...sudah saatnya menyiapkan bekal pulang ya teh..semoga istiqomah..makin seneng liat artis2 enjadi contoh dlm kebaikan"

@ichant_mjz23 "adem liatnya kan kalo sma mantan begini @mulanjameela1"

@lesli_arvazena "ya ampun teh keren, itu sm mantan suami, istri n anak mrk ya, masyaallah akur ya seneng liatnya,,"

Tak hanya wargenet, unggahan Mulan tersebut juga dibala oleh istri Harry di mana ia menulis komentar, @sofiaaupay "Sama2 bundaku sayank .. u're my lovely fam.sister, my bff, wonder womankuhhhh"

Sepertinya menjalin silaturahmi dengan siapa saja, termasuk dengan mantan suami seperti Mulan Jameela ini patut dicontoh bukan?

