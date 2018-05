Tak Perlu Diragukan, Ini 5 Pemain Real Madrid yang Konsisten di Final Liga Champions

BANGKAPOS.COM - Real Madrid menghadapi Liverpool dalam perebutan gelar juara Liga Champions 2018 di Stadion NSC Olimpiyskiy, Kiev, pada Sabtu (26/5/2018) atau Minggu dini hari WIB.

Ada lima pemain Los Blancos yang konsisten tampil di final kompetisi elite Eropa ini.

Mereka adalah Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, Karim Benzema, Sergio Ramos, dan Luka Modric.



Kelimanya sudah tampil di empat kali final Real Madrid termasuk melawan Liverpool.

Tiga kali sebelumnya, El Real selalu menjadi kampiun (vs Atletico Madrid 2013/2014), (vs Atletico Madrid (2015/2016), (vs Juventus 2016/2017).

Jika menang, pasukan Zinedine Zidane bakal mencatatkan sejarah tim pertama yang tiga kali beruntun juara Liga Champions.