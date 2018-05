Tim Opsnal Reskrim Polsek Toboali Cokok Terduga Pelaku Curanmor

Laporan wartawan Bangka Pos Antoni Ramli

BANGKAPOS. COM, BANGKA - Unit opsnall reskrim Polsek Toboali, membekuk Sepen (18). Buruh Harian yang tinggal di Jalan Damai Kecamatan, Toboali Kabupaten Bangka Selatan itu diciduk atas tuduhan mencuri sepeda motor, Jumat (27/5/2018).

Sepen dicokok unit opsnal reskrim polsek Toboali di kawasan Sukadamai, Toboali. Dari tangan Sepen, polisi menyita barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dengan No Pol BN 6061 VC. No Mesin E3R2E-0100938. No Rangka MH3SE8810FJ098451.

Kapolsek Toboali AKP faisal Fatsey S. Ik, mengatakan aksi pencurian tersebut di ketahui saat korban Fitri Dwi Maukani (22) hendak keluar rumah dan mendnapati sepeda motor yang disimpan di parkiran belakang rumah di kawasan Jalan Jend Sudirman KecAmatan Toboali raib Minggu ( 29/4/2018) pagi.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan melaporkannya ke Polsek Toboali untuk ditindak lanjuti.

" jumat kemarin kami mendapat Informasi bahwa terduga Pelaku Sepen berada di Parkiran Suka damai sekira Pukul 15.30 Wib Kemudian Unit Opsnal Reskrim Polsek Toboali segera melakukan Penangkapan terhadap Sepen. aksi curanmor tersebut terjadi bulan april lalu" kata Faisal mewakili Kapolres AKBP aris Sulistiono SH, MH, minggu (27/5/2018).(*)