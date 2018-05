Dari Asia, Seperti Ini Penampilan Wanita Paling Cantik di Dunia

BANGKAPOS.COM - Cantik menjadi impian banyak wanita.

Namun, mendapatkan lebih dari sekadar dianggap cantik mungkin bisa menjadi bonus tersendiri, menjadi tercantik sekampung, senegara atau bahkan sedunia misalnya.

Hal itu mungkin terkesan akan meyedot perhatian publik kala identitas kecantikan semacam itu disematkan pada seorang wanita.



Lalu pernahkan Anda mendengar atau mengetahui tentang wanita tercantik di dunia, mungkin kedengarannya gila mengingat banyak sekali wanita di dunia ini.

Rupanya predikat itu rupanya disandang oleh seorang wanita berasal dari Asia Tenggara ini.

Baca: Masih SMP, Ini 7 Fakta Bocah Pencurian Koper Penumpang Bandara Soetta

Wanita ini bernama Liza Soberano, seseorang asal Filipina.

Ia dinobatkan sebagai wanita tercantik dunia yang dirilis menurut The Independent Critics 2017 dalam sebuah daftar berjudul 'The 100 Most Beautiful Faces'.

Dalam daftar tersebut nama Liza Soberano menjadi pemuncak dan di bawahnya ada nama Thylane Blonde model-aktris asal Perancis, dan penyanyi Jepang Tzuyu di posisi ketiga.

Sebelumnya nama Soberano jug masuk dalam daftar 10 wanita tercantik dunia pada tahun 2015 silam namun Soberano hanya menempati urutan keenam.

Namun, pada rilisan terbaru yang diterbitkan Desember 2017 Soberano menjadi pemuncak wanita tercantik dunia.

Selain itu kriteria cantik menurut The Independent Critics, daftar ini tidak hanya berdasarkan penampilan fisik.