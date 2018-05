Nikita Mirzani Nyesal Lakukan Ini Saat Dinikahi Dipo Latief hingga Lift di Rumah Baru untuk Sombong

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani sudah melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya, yang diketahui bernama Dipo Latief, pada 18 Februari 2018.

Artis yang dikenal sejak mengikuti ajang Take Me Out ini mengungkapkan, pernikahan mereka dilangsungkan sederhana dan hanya mengundang kerabat dekat.

"Keluarga terdekat saja (yang diundang)."

"Kita kan nikah bukan yang pertama."

"Dari yang mewah, megah, kayak yang temanya taman terbuka sudah, (pernikahan) ketiga ya sudah biasa saja," ujar Nikita Mirzani saat ditemui tim Grid.ID di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2018).

Namun dalam prosesi sakralnya, bukan hanya kerabat saja yang turut hadir mengucapkan selamat kepada artis berusia 32 tahun itu.

Ada juga beberapa selebriti yang datang, walau kemudian hari Nikita Mirzani merasa menyesal sudah mengundangnya.

Pasalnya beberapa artis yang diundang dan datang di momen sakral antara Nikita dan Dipo, menceritakan kepada awak media.

"Ada (artis yang datang)."

"Tapi gua nyesel juga ngundang, hahaha, mereka pada ngomong," lanjut Nikita Mirzani setengah bercanda.