Postingannya Dianggap Sindir Acara di Indonesia, Instagram Shaheer Sheikh Banjir Kritikan

Laporan Reporter Grid.ID, Irene Cynthia Hadi

BANGKAPOS.COM - Nama Shaheer Sheikh tentu sudah tak asing lagi di telinga orang Indonesia.

Ya, Shaheer dulu terkenal dalam serial Mahabharata.

Ia kemudian berkunjung di Indonesia dan beberapa kali ikut dalam acara hiburan di tanah air.

Shaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting

Beberapa kali, aktor tampan asal India ini juga digosipkan dengan artis Indonesia seperti Ayu Ting Ting.

Nah, dalam momen lebaran 2018 ini, Shaheer ternyata bergabung kembali dalam acara Pesbukers.

Shaheer pun mengabadikan fotonya bersama dengan teman-temannya di studio tempat syutingnya.

Ia berpose bersama dengan Shweta Basu Prasad, Tanu Khan dan Gautam Nain.

Namun dalam foto yang diunggah Shaheer di Instagram pada Sabtu (26/5/2018) itu, caption Shaheer bikin banyak netizen tersulut.

Pasalnya, Shaheer menuliskan kalimat sebagai berikut: Working late nights, dancing like crazy and cracking up on every stupid joke #goodfun #madMe #ShaheerSheikh

//

Apabila diartikan secara harafiah, caption tersebut berbunyi: Kerja sampai malam, joget sampai gila dan tertawa lepas gara-gara setiap guyonan bodoh..

Postingan Shaheer Sheikh tuai kntroversi

Postingan Shaheer Sheikh kemudian langsung diserbu netizen.

Banyak netizen yang menyayangkan captionnya karena dianggap menyindir acara hiburan di Indonesia.

Ada netizen yang berpendapat bahwa kata-kata Shaheer berarti kiasan belaka dan sebenarnya ia senang bekerja di Indonesia.

outfit.koe @niaarisna78 emang yakin dia nyindir acara di indonesia sist?

myhoodaku Aku kok nangkepnya ini positif yah.. Apa aku yg salah? Dancing like crazy and cracking in stupid jokes.. Ini positif sih.. It's just a phrase.. Bukan beneran artinya ngatain gila dan bodoh.. Means dia kerjanya fun gitu loh.. Mungkin yg baca kurang paham.. Dia pikir kalo bahasa "crazy" dan "stupid" itu pasti nyindir acara sebelah.

linsalin47538 saheer smua orang bsa ja mau ngomng apa...tapikan yg ngersain kan kamu..jadi yg menurut kamu baik lakukan yg mnurrut km tidak y tinggalkan..gusah caption seperti itu..kita sebagai fans mu kecewa..mungkin banyak kan fans km dindonesia daripada diindia...

herniw62 Buat @shaheersheihk klo d Indonesia bicara d caption sperti tu ga Bagus kli tu da menyinggung semua fans"mu yg d Indonesia jg orang Indonesia tu sendri dan kta"sperti tu ga pantes untuk d kluarkan klo d pesbukers tu memang acaranya mnghibur bukan lelucon bodoh fahamkan

roziah_azzahra26 Shaheer kok jdi kayak gini sii?? Kalo kamo gak suka kerja di indonesia,ya udh gaush perpanjng lagi kontraknya dan balik sono ke india..ga sadar apa nyindir tv yg udh naikin status dan nama kamu...heran lama lama sama tingkah kamu shaheer..

indrascookery Duuuh... jangan malu2 in dong yg pada komen, stupid joke bukan berarti negatif... itu artinya becandaan yg konyol.. yg mengekspresikan senangnya mereka walau bekerja tengah malam karena adanya joke2 diantara mereka..

