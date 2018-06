Gramedia Promo Tas Eversac, Buruan Sebelum Terlambat

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Penampilan seorang pria ataupun wanita sehari hari perlu di perhatikan, penampilan saat kerja, sekolah ataupun aktivitas lainnya, tak hanya sekadar model pakaian, jas, celana, dan sepatu, tetapi alat pembawa barang, dan benda benda penting seperti tas.

Tas juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi penampilan. Untuk mewujudkan itu semua toko buku Gramedia Pangkalpinang memberikan promo spesial khusus tas Eversac yang tentunya akan menambah kece penampilan kawula muda.

Untuk mendukung itu, dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, toko Buku Gramedia mengadakan Promo spesial khusus tas eversac dari harga Rp 325 ribu menjadi Rp 149 ribu yang dilakukan hanya dalam waktu tiga hari yakni 1,2 dan 3 Juni 2018.

"Tas ini merupakan produk Best seller di Gramedia. Selain itu gramedia juga mengadakan promo Back to school dimana banyak promo menarik mulai dari diskon dan free voucher. Program promo bulan juni sampai Juli 2018 khusus program back to school," kata Supervisor Gramedia Pangkalpinang Yani Asmarani Suprapto, kepada bangkapos, Jumat (1/6/2018)

Untuk mendapatkan itu, ayo ajak keluarga teman atau tetangga datang ke toko Gramedia banyak promo dan barang lainya yang menarik untuk menjadi koleksi anda.