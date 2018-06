Dijuluki Wanita Terkaya Dunia, Begini Isi Brangkas Ratu Elizabeth II

BANGKAPOS.COM--Ini adalah Ratu Elizabeth II.

Menurut beberapa orang, kekayaannya ditaksir sekitar Rp3,45 trilyun.

Lalu darimana semua kekayaan sang Ratu Inggris ini berasal?

Dalam Theirs is the Kingdom, Andrew Morton melukiskan bagaimana keluarga utama Inggris itu dapat begitu kaya dan sikap masing-masing anggota keluarga terhadap kekayaan mereka yang berlimpah-limpah.

Sekarang Ratu Elizabeth II terkenal sebagai wanita paling kaya di dunia. Kekayaannya diperkirakan bernilai 1,2 milyar ponndsterling (Rp3,45 trilyun).

Kalau Pangeran Charles nanti naik takhta, ia bakal menjadi raja terkaya sepanjang sejarah, istrinya permaisuri terkaya dan anaknya, Pangeran William akan jadi salah seorang milyarder di Inggris.

Tidak kentara

Menurut Morton, keluarga Kerajaan Inggris berbeda dari keluarga para milyarder pada umumnya.

Mereka tidak gemar bepergian dengan helikopter, tidak memasang keran emas di bak mandi atau mempunyai anjing dengan tali leher berhiaskan batu permata. Mereka hemat.

Misalnya, ratu menyuruh koki istana menghapus apel dari menu, karena apel semakin mahal. la juga terbiasa memadamkan penerangan yang tidak perlu untuk menghemat listrik.