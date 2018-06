Mengenal Nissa Sabyan, Anak STM yang Jadi Musisi, Nggak Nyangka Cita-citanya Ingin Jadi Ini

BANGKAPOS.COM - Vocalis grup gambus Sabyan, Khorunnisa alias Nissa Sabyan lagi ngehit saat ini.

Nissa tak hanya bersuara merdu tapi juga memiliki wajah yang cantik.

Awalnya banyak yang mengira jika Nissa masih seusia anak SMP.

Hal itu karena wajahnya yang imut seperti usia 14-15 tahun.

Ternyata prakiraan itu salah. Nissa baru saja merayukan uang tahunnya yang ke-19 pada 23 Mei lalu.

Anak STM

Ini sungguh di luar dugaan.

Dibalik sosoknya yang cantik siapa sangka jika Nissa adalah siswi Sekolah Teknik Menengah (STM) tepatnya di SMKN 56 Jakarta.

Jurusannya pun tak kalah mengejutkan, yakni jurusan jurusan ototronik alias otomotif dan elektronik.

Seperti diketahui jurusan ini notabe didominasi kaum pria.

Cita-cita

Sebelum menghentak dunia musik lewat lagu-lagu religi-nya Nissa mengaku dulunya tak bercita-cita jadi musisi.

"Kalau dulu cita-citanya mau jadi reporter (wartawan)," katanya.

Namun setelah tahu dirinya punya potensi di dunia tarik suara ia pun mengaku ingin konsen di dunia musik.

Ke depannya Nissa mengaku akan mengambil jurusan musik di perguruan tinggi.

Itu artinya Nissa akan banting setir dari seorang teknisi ke musisi.

Status

Ini nih yang paling ditunggu dari para penggemar Sabyan.

Nissa mengaku hingga usianya 19 tahun ia masih betah menjomblo.

Nissa pun enggan membeberakn tipe pria yang bagaimana yang dia inginkan.

Wah kabar baik nih buat kalian mblo!

Disebut Kembaran dengan Putri Yusuf Mansur

Nama Ustaz Yusuf Mansur tentu tak asing lagi di telinga kamu.

Ustaz yang sering dipanggil Ustaz YM ini merupakan pendakwah yang masuk dalam 200 daftar mubaligh rekomendasi Kementerian Agama selain Aa Gym dan Ustaz Arifin Ilham.

Tak hanya sebagai dai atau pendakwah, rupanya Ustaz Yusuf Mansur ini merupakan penulis dan pengusaha sukses di Indonesia.

Ia kini sedang mengembangkan bisnis Paytren.

Ia juga menjadi pimpinan pondok pesantren Daarul Quran Ketapang.

Nah, Ustaz Yusuf Mansur ini memiliki 5 orang anak dari hasil pernikahannya dengan wanita bernam Siti Maemunah.

Satu diantara anak Ustaz YM ini bernama Wirda Salamah Ulya atau yang biasa terkenal dengan nama Wirda Mansur.

Siapa coba yang gak kenal dengan putri cantik Ustaz YM satu ini?

Tak ada generasi milenial yang tak mengenalnya. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pengikut di Instagram pribadinya yang mencapai 1,6 juta orang.

Perempuan manis kelahiran 29 November 2001 ini punya segudang prestasi lho.

Pada akhir tahun 2015, Wirda resmi terpilih menjadi Duta Qur’an.

Terpilihnya Wirda menjadi duta karena memang gadis berusia 16 tahun ini sudah hafal Quran sejak usia dini.

Dengan predikat tersebut ia berkesempatan mempelajari dan menyiarkan Qur’an di Amerika Serikat.

Setelah lulus dari SMP, Wirda akan melanjutkan pendidikanya di Al Mammor sebuah sekolah dari Mesir yang berada di kota New York.

Wirda juga sudah menerbitkan 3 buku berjudul Reach Your Dreams, Be Calm, Be Strong, Be Grateful serta yang terbaru adalah Be The New You.

Wirda sering kali membagikan tips agar cepat menghafal Quran hingga cara belajar bahasa Inggris di chanel Youtubenya.

Hal tersebut tentunya sangat menginspirasi anak-anak muda masa kini.

Akun Youtube Wirda sendiri sudah punya subscriber lebih dari 300 ribu orang.

Saat ini, Wirda sedang menempuh pendidikan jurusan ekonomi di Oxford University.

Nah, kabar bahagia juga diunggah Wirda Mansur di Instagramnya, kemarin Kamis (31/5/2018).

Dalam unggahannya, Wirda sedang berpose berdua bersama perempuan cantik imut berhijab hitam dan memakai kacamata.

Keduanya tersenyum. Perempuan yang foto bareng Wirda ini rupanya Khoirunissa atau Nissa Sabyan.

Ratusan ribu likes sudah terlihat dari unggahan tersebut.

Ribuan komentar pun sudah tumpah ruah.

"With one and only @nissa_sabyan, Semangat terus membumikan sholawat," tulis Wirda.

Nissa bersama kelima temannya, yaitu Ayus, Wawan, Kamal, Tebe, dan Anisa Rahman ini mendirikan grup kasidah gambus.

Grup ini bernama Sabyan yang kini sedang hits.

Sabyan sendiri berhasil pecahkan rekor dengan jadi trending topik #1 di Youtube dengan lagu Deen Assalam.

Di tengah situasi di Tanah Air yang marak dengan aksi teror dan bom bunuh diri, lagu ini dirasa tepat untuk didengarkan.

Lagu yang dinyanyikan oleh Sulaeman Al Mughny mengandung arti agama perdamaian.

Untuk itu, lagu ini langsung bisa diterima masyarakat Indonesia dan mendapat respon yang baik.



Tak heran jika, baru lima hari dirilis, video itu sudah menempati trending topik nomor #1 di YouTube.

Dalam covernya tersebut, Sabyan berkolaborasi dengan El Alice.

Sabyan, grup musik gambus ini cepat sekali mendapat respon selain karena musiknya yang asyik didengarkan juga suara sang vokalis yang merdu banget.

Vokalis Sabyan ini adalah Nissa. Wajahnya yang cantik, imut, serta suara yang merdu merupakan paket komplit untuk meraih hati penikmat musik.

Apalagi kini keduanya berfoto bareng, maka tak heran banyak yang serbu kolom komentar Instagram Wirda.

faraadzah_18: Sama2 cantik & membanggakan

rzkihdyt_: @mincut_ duoo merdu cut

rkumala068113: agak mirip ya... sama2 cantik n manis bngt

dedi_zafran7: @fikri.imanullah calon bidadari bidadari sorga ane hihi

Nissa ini rupanya diundang oleh Ustaz Yusuf Mansur ke rumahnya karena adik bungsu Wirda Mansur sangat nge-fans dengan Sabyan.

Bahkan di Instagram miliknya, Nissa mengunggah video bersama Aisyah, adik Wirda Mansur.(*)