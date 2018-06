Baru Jadi Suami Istri, Pangeran Harry & Meghan Markle Dapat Peringatan dari Kerajaan

BANGKAPOS.COM--Baru menikah beberapa hari, Pangeran Harry dan Meghan Markle sudah dapat tantangan pertama.

Royal Wedding Pangeran Harry dan Meghan Markle digelar pada Selasa (19/5/2018).

Meskipun begitu, euforia pernikahan mereka masih terasa hingga sekarang.

Setelah menikah, pasangan ini mulai sibuk menghadiri berbagai event kerajaan dan menghadiri pesta-pesta.

Menjadi pasangan di Kerajaan Inggris tentu bukan hal yang mudah.

Berbagai peraturan harus ditaati demi menjaga kehormatan kerajaan.

Meski diliputi kebahagiaan dan keceriaan, ternyata ada malasah yang muncul setelahnya.

Kejadian ini berawal saat Pangeran Harry dan Meghan Markle mendapat hadiah di hari pernikahan mereka.

Keduanya mendapat banyak hadiah dari berbagai perusahaan dan selebriti.

Bukan hadiah biasa, satu dari banyak kado tersebut dikabarkan bernilai £7 juta (Rp129 miliar), melansir Daily Mail.

Sayangnya, the Duke and Duchess of Sussex tak bisa menerima hadiah tersebut begitu saja.

Mereka justru diperingatkan untuk mengembalikan hadiah mewah tersebut.

Ternyata, Kerajaan Inggris punya aturan sendiri mengenai pemberian hadiah pernikahan.