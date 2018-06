Suzuki All New Ertiga Kini Hadir di Belitung, Ini Spesifikasinya

Mey saat berpose di samping All New Ertiga yang baru launching di Jagorawi Motor, Tanjungpandan pada Sabtu (2/6/2018)

Laporan Wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Mengusung fitur-fitur yang semakin canggih dibanding pendahulunya, Suzuki All New Ertiga kini hadir di Belitung.

Diluncurkan pada Sabtu (2/6/2108) di Jagorawi Motor, Tanjungpandan mobil ini hadir dengan spesifikasi yang semakin mumpuni.

"Dari sisi fitur, dimensi, dan desain semuanya berubah," ujar General Manager PT Jagorawi Motor, Hendra Perdana Kusuma.

Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Dengan dimensi yang lebih besar, kabin All New Ertiga lebih luas dan lebih lapang untuk memuat tujuh penumpang dengan leg room yang cukup lega.

Perubahan dimensi berdampak pada kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga memuat lebih banyak barang.

Dengan mesin baru ini, performa mobil ini lebih responsif saat berjalan di berbagai medan dan irit bahan bakat.

Berdasarkan ujicoba hasil konsumsi bahan bakar All New Ertiga sebesar 16,73 km/liter untuk transmisi automatic dan 18,09 km/liter untuk transmisi manual.

All New Ertiga juga merilis dua pilihan warna baru, yaitu Glorious Brown Pearl Metallic dan Magma Grey Metallic.

Warna lainnya adalah Snow White Pearl, Radiant Red Pearl, Silky Silver Metallic, Burgundy Red Pearl dan Cool Black Pearl Metallic.