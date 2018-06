Fotonya Sempat Viral, Akhirnya Jet Li Muncul Jelaskan Penyakitnya, Begini Tampangnya Sekarang

BANGKAPOS.COM -- Juara seni bela diri dan bintang film Jet Li berbicara untuk pertama kalinya sejak foto viralnya tentang kondisi kesehatannya yang memburuk.

Melanisr artikel CNN, Li mengaku sejak foto itu beredar, dirinya merasa hebat.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar saya yang menyatakan keprihatinan tentang kesehatan saya," posting Li di Facebook bersama dengan beberapa foto dirinya.

"Saya melakukan dengan luar biasa dan merasa luar biasa! Saya senang untuk berbagi dengan Anda semua beberapa proyek yang saya kerjakan dalam waktu dekat. Untuk saat ini, terima kasih atas semua perhatian Anda!"

Li terkenal karena film aksi seperti "Romeo Must Die," "Kiss of the Dragon," dan "The Expendables."

Bintang berusia 55 tahun itu didiagnosis menderita hipertiroidisme, atau tiroid yang terlalu aktif, pada 2010, suatu kondisi yang memengaruhi metabolisme dan detak jantung.

Li pertama kali berbicara secara terbuka tentang penyakitnya pada tahun 2013, meyakinkan penggemar bahwa dia menghadapi tantangan "langsung."

Ini bukan pertama kalinya para penggemar mengkhawatirkan hipertiroidisme Li.

Setelah desas-desus pada 2016 bahwa kesehatannya memburuk, dia mengatakan kepada The Strait Times, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan."

Namun, kekhawatiran yang meluas ditimbulkan oleh foto penggemar diposting awal pekan ini menunjukkan Li sedikit membungkuk dengan rambut putih jarang di kepalanya, konon di sebuah kuil di Tibet.