Wajah Adik Krisdayanti Jadi Sorotan Saat Hadir di Ultah Yuni Shara, Mirip Penyanyi Ini

BANGKAPOS.COM - Minggu (3/6/2018) menjadi hari bahagia untuk Yuni Sara.

Perempuan kelahiran Kota Batu ini genap berusia 46 tahun.

Yuni Shara bersama keluarga mengadakan pesta kecilan di rumah.

Acara ini cukup spesial lantaran ia bisa bertemu dengan dua adik kesayangannya, Krisdayanti dan Kartika Sary.

Krisdayanti bisa hadir pasca melakukan ibadah umroh bersama Raul Lemos.

Sedangkan Kartika Sary berusaha keras untuk hadir dalam kondisi sakit.

Dikutip TribunStyle.com dari Instagram KD, Kartika tetap datang meski dirinya sedang opname di rumah sakit.

"Lucunya adikku @kartikasary yg hrus keluar rumah sakit untuk hadirin mbak sayangnya @yunishara36 birthday dan malem hrus balik RS utk opname . Get well soon ai" caption yang diunggah KD dalam salah satu postingannya, Senin (4/6/2018).

Kemunculan Kartika Sari ini tak elak mencuri perhatian netizen.

Dalam foto KD ini, Kartika terlihat sedikit pucat.

Meski demikian, wajahnya tetap terlihat fresh dengan rambut pendek.