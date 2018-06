Anaknya Jadi Pelajar Lulusan Terbaik, Deddy Corbuzier Bilang Begini

BANGKAPOS.COM - Mantan pesulap Deddy Corbuzier tampak bahagia dengan kelulusan anaknya.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagram @mastercorbuzier yang diunggah pada Selasa (5/6/2018).

Dalam foto tersebut, tampak Deddy mengenakan pakaian gelap lengkap dengan topi.

Terlihat juga mantan istri Deddy, kalina Oktarani yang mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan selendang batik.

diantara mereka, terlihat putra semata wayangnya, Azkanio Nikola Corbuzier berdiri dengan mengenakan toga.

Terlihat mereka begitu bahagia.

Senyum mengembang tampak begitu jelas.

Tak hanya mengunggah foto, Deddy Corbuzier juga tampak menuliskan sebuah ungkapan kebahagiaan.

Deddy membuktikan bahwa anak broken home tidak selamanya rusak.

Bahkan ia mengaku begitu bangga dengan Azkanio.

"Pelajar dengan LULUSAN TERBAIK! So who said Broken Home is a broken Kid?

Dari semua anak yang Lulus ke SMP he Got the Best student award!!