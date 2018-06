Pamer Foto Bareng 2 Anaknya, Menteri Susi Pudjiastuti Malah Kebanjiran Warganet Daftar jadi Menantu

Laporan Wartawan TribunTravel.com, Sri Juliati

BANGKAPOS.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti lagi-lagi membuat warganet heboh.

Kali ini bukan karena kebijakannya, melainkan keluarga pemilik jargon Tenggelamkan tersebut.

Lewat foto terbarunya di Instagram, menteri asal Pangandaran itu ingin menegaskan, meski sibuk dengan aktivitasnya sebagai menteri, ia tetaplah seorang ibu.

Seperti diketahui, Susi Pudjiastuti memiliki tiga anak, yaitu mendiang Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alvy Xavier.

Nah, dalam foto yang diunggahnya, Susi ingin berbagi kebahagiaan dan kehangatan keluarga lewat senyum yang diperlihatkan mereka.

"Three of us," tulis @susipudjiastuti115.

Baca: Ashanty dan Anang Tiba-tiba Tak Jadi Nginap, Ketakutan Saat Kunjungi Villa Ahmad Dhani Ini, Ternyata

Baca: Tak Hanya Muslim, Tausyiah Ustaz Abdul Somad Juga Ditonton oleh Non-Muslim, Gini Komentarnya

Postingan Menteri Susi itu pun dikomentari banyak netter yang ramai-ramai pengen menjadi menantunya.

Bahkan tak sedikit yang menambahi embel-embel gemar makan ikan dan bisa berenang!

(INSTAGRAM/susipudjiastuti115)

Baca: Menghebohkan, Cucu Mantan Imam Yahudi Israel Akan Nikahi Pacarnya yang Gay

Baca: Fans Merana! Roy Kiyoshi Digelendoti Dewi Persik Sambil Menari Bikin Heboh

@ulfahkholiliana: Ibu @susipudjiastuti115 saya daftar jd calon menantu dong bu, nanti saya masakin ikan yg enak tiap hari buat masnya, karna saya suka ikan sama kaya keluarga Ibu :)