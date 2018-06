Terungkap Via Vallen Pernah Mau Lakukan Ini Jika Bertemu Pesepakbola yang Diduga Melecehkannya

BANGKAPOS.COM - MS menjadi sasaran penggemar Via Vallen.

Ya, sosoknya disebut-sebut sebagai pengirim DM vulgar kepada pelantun lagu "Sayang" tersebut.

Meski Via Vallen tak menyebutkan nama pesepak bola yang melecehkannya, netizen menduga kuat jika ia adalah MS.

Hal ini diketahui dari screesnhoot DM Instagram yang diunggah oleh Via Vallen.

Meski dicoret nama serta profil IG pengirim DM, netizen menduga kuat jika itu adalah MS.

Penggemar memperkuat dugaan mereka dari beberapa hal di screenshoot tersebut.

Dikutip dari TribunStyle.com yang melansir dari akun Instagram @vyanisty_taiwan dalam postingan 5 Juni 2018, ditemukan nama

akun yang terverifikasi.

Selain akun yang terverifikasi, netizen juga mencermati foto profil pengirim pesan pelecehan kepada Via Vallen itu.

"Fix . . Got it

1.Nama yg terverifikasi.

2. Posisi lengan dan bahu.

We know who you are ... Bitch!!"