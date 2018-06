Via Ballen Curhat Dilecehkan Pesepakbola, Nikita Mirzani Bilang Lebay

Postingan Via Vallen

BANGKAPOS.COM - Kegeraman Via Vallen atas dugaan pelecehan oleh seroang pesepak bola, membuat heboh warganet.

Hal itu lantaran Simmick mengirim kalimat bernada tak sopan ke kotak masuk Instagram pribadi Via. Namun bagi Nikita Mirzani, reaksi Via Vallen terhadap pesan yang dikirimkan sangat berlebihan.



Baginya, wanita berhak marah jika dilecehkan secara fisik. Namun jika sekadar dikirimkan pesan melalui media sosial, bagi Nikita reaksi Via berlebihan.

“Dilecehkan dipegang baru, kalo cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018).

Sebagai sesama artis, Nikita juga menyebut dirinya pernah mengalami pelecehan.

Terlebih, ia merupakan artis yang dikenal dengan keseksiannya.

“Namanya artis ya, apalagi kan gue terkenal dengan seksinya segala macem, pastilah,” kata ibu dua anak itu.

Namun baginya, Via sebaiknya tak lerlu mempublikasikan pesan yang dikirim pemain sepakbola kepadanya.

Sebab hal itu tak terlalu penting untuk dipublikasikan.

“Tapi nggak usah dipublikasikan seperti itu, itu nggak penting,” katanya.

Sebelumnya, Via mengunggah screenshot seseorang yang mengirim pesan tak sopan padanya. Pengirim pesan meminta Via Vallen memakai pakaian seksi di hadapannya.