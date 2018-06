Via Vallen Diajak Pesepak Bola Ternama Indonesia Nyanyi Pakai Baju Seksi di Tempat Tidur

BANGKAPOS.COM - Tak lama setelah Via Vallen mendapat pelecehan seksual oleh salah seorang pesepak bola ternama di Indonesia, ia langsung mengunggah postingan bernada kemarahan.

Penyanyi Via Vallen baru saja mendapat pelecehan seksual di dunia maya oleh seorang pesepak bola ternama di Indonesia.

Kabar tersebut disampaikan oleh Via Vallen sendiri lewat Instastory pribadinya pada Senin (4/6/2018) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penyanyi kondang tersebut mengunggah sebuah teks berbunyi, "Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi."

Dalam unggahan tersebut Via Vallen membubuhi komentar bahwa dia tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan sosok yang mengirim pesan tersebut.

Via Vallen juga menyatakan merasa terlecehkan oleh tindakan tersebut.

Ia juga mengklaim bahwa pengirim pesan tersebut adalah seorang pesepak bola terkenal di Indonesia.

Di postingan instastory kedua, pelantun tembang 'Sayang' tersebut mengunggah gambar kedua yang berisi percakapannya dengan sang pengirim pesan tersebut.

Via mengaku terkejut dengan balasan yang dikirimkan pengirim pesan tersebut.

Usai membagi instastory tersebut, Via kemudian mengunggah sebuah unggahan yang merespons instastorynya.

"don't judge me! (jangan menilai saya), you know my name but not my story (anda tahu nama saya tetapi tidak cerita saya)," tulisnya.

Meski merasa dihina oleh sang pengirim pesan, Via Vallen berharap sosok tersebut menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

Via Vallen juga berjanji tidak akan membongkar identitas sang pengirim pesan tersebut. (Bolasport.com)