Viral Via Vallen Ngamuk Gegara Ajakan ke Kamar, Bintang Persija Ini Malah Diserbu

BANGKAPOS.COM -- Selasa (5/6/2018), liminasa sejumlah akun gosip mengabarkan artis dangdut Via Vallen sedang meradang. Via memposting screenshot percakapan dia dengan seorang pemain sepakbila dari tim terkenal di Liga 1 Indonesia.

Via Vallen sepertinya tak terima ajakan oleh seseorang yang ia rahasiakan identitasnya tersebut.

Sebagai seorang publik figur, Via merasa dipermalukan.

"As a singer, a was being humiliated by a famous football player in my country right now (sebagai penyanyi, seorang dipermalukan oleh pemain sepak bola terkenal di negara saya sekarang)," tulis Via Vallen di insta story miliknya.

Via Vallen marah, lantaran sosok tersebut diduga menggodanya.

Sosok tersebut mengharapkan Via Vallen datang ke kamarnya dengan pakaian seksi.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kayak gini," tulis Via.

Lantaran respon Via yang mengunggah 'godaan' si pesepakbola itu di laman insta story, si pesepakbola itu pun memepertanyakan apakah yang dilakukannya membuat Via Vallen marrah.

Berikut percakapan Via dengan si pesepakbola.

Via Vallen: are u drunk