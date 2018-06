Daripada Terus Diterpa Godaan, Via Vallen Diajak Pria Ini Nikah Setelah Lebaran

BANGKAPOS.COM - Via Vallen rupanya tak mau terlalu larut dalam heboh pelecehan seksual yang dia curhatkan.

Ia ingin cepat move on, apalagi situasi bulan suci Ramadhan.

Pada unggahan terbarunya di media sosial pada Rabu pagi 6 Juni 2018, Via Vallen mengunggah postingan menyejukkan yang tiada kaitan dengan curhatan pelecehan seksual sehari sebelumnya.

Ia mengunggah sebuah doa berbahasa Arab.

Doa tersebut dia unggah karena malam 21 bulan Ramadhan, yang mana banyak orang Islam berharap mendapatkan berkah.

Di bawah doa tersebut, Via Vallen membubuhkan tagar #LailatulQadar.

Rupanya pelantun lagu dangdut Sayang itu ingin fokus beribadah dulu.

Ia pun posting foto dirinya sedang berhijab cantik dengan kerudung putih berbalut busana biru muda yang membuatnya tampak anggun.

Ada sebagian yang paling dengan gaya kerudungnya.

"Masyallah cantiknya tak kira tadi @fatin30," sebut seorang follower dengan akun @herryvoh .

Ya, follower ini menganggap Vallen mirip Fathin Sidqia Lubis.

Meski postingannya tiada kaitan dengan pelecehan seksual, tetap saja komen-komen yang masuk ramai membahas isu tak sedap tersebut.

Bahkan bertebaran tagar #SaveViaVallen.

"karena yang melecehkan adalah publik figur mba, yang punya banyak penggemar, yang kalo dia bikin apapun walau salah akan dianggap benar. Jangan anggap sepele pelecehan, banyak wanita dilecehkan yang bisa diadili, tapi lebih banyak lagi yang gak terungkap mba. Anda kan perempuan, pikir lagi," tulis follower dengan akun @srikartikaaji .

Ada juga yang iseng untuk melamar Via Vallen .

Lucunya, ada yang memberanikan diri mengajak Via Vallen menikah!

Menurut pria ini, daripada melajang terus diterpa godaan dan cobaan dari lawan jenis, mendingan Via Vallen menikah dengannya.

"Neng Via tungguin abang ya, nanti abis lebaran langsung abang pinang," tulis follower dengan akun @day.firmansyah .

Hingga artikel ini ditulis, Via Vallen belum menanggapi itikad salah satu penggemarnya untuk menikahinya itu.

Tak Habis Pikir, Kok Via Vallen Jadi Korban, Malah Di-bully?

Tak habis pikir, setelah Via Vallen curhat soal dirinya alami pelecehan seksual dari seorang pemain bola terkenal, respon di media sosial ternyata ada yang malah nyinyir.

Ada yang menyebut Vallen pencitraan, sok sucilah dan macam-macam lainnya.

Karena itu, dua komika Ernest Prakasa dan Arie Kriting membela Via Vallen.

Mereka heran, kok masih ada orang tega bilang begitu?

Bunyi pelecehan seksual yang dialami Via Vallen (TribunStyle.com/ Instagram)

Rupanya, tak sedikit yang menyalahkan Via karena dianggap mengumbar hal pribadi ke publik.

"Saya support apa yang dilakukan Via Vallen. Yang menyedihkan justru banyak yang anggap itu lucu," tulis Arie lewat akun Twitter-nya, @Arie_Kriting, seperti TribunStyle.com lansir dari Kompas.com, Rabu (6/6/2018).

"Makin aneh lagi banyak perempuan yang justru memojokkan Via Valen. Fanatisme makin meninggi, tapi empati makin kehilangan tempat," tambahnya.

Senada dengan Arie, Ernest juga menyayangkan banyak warganet yang malah mem-bully Via.

Menurut sutradara film Susah Sinyal itu, Via sudah seharusnya berbicara ketika mengalami pelecehan verbal.

"Orang2 yg menyerang Via Valen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yg berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam!" tulis akun Twitter @ernestprakasa.

Sementara komika dan rapper Pandji Pragiwaksono terpikir untuk membuat sebuah konten khusus tentang perundungan siber karena Via Vallen.

"Kelly Marie Tran (aktris Hollywood), Via Vallen, dan banyak kasus serupa membuat gue berpikir apakah serial web “Komedi & Ketersinggungan” harus nambah 1 video lagi tentang Online Bully," tulis Pandji di Twitter.

Via mengungkap dugaan pelecehan verbal itu melalui fitur Insta Story di akun Instagram-nya, @viavallen, Selasa (5/6/2018).

Dalam foto dari bidik layar (screenshot), tampak pesan yang dikirim melalui direct message (DM) Instagram tersebut.

Via Vallen cantik berkerudung (Kolase TribunStyle.com)

"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis pengirim pesan tersebut.

Via menulis bahwa ia tidak mengenal pria yang mengirim pesan melecehkan itu.

Namun, ia menulis bahwa si pengirim adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal di Indonesia.

Penyanyi lagu "Sayang" itu merasa sangat terhina dan menegaskan bahwa dia bukan perempuan murahan.

"As a singer i was being humiliated by a famous footbal player in my country right now. I'am not a kind that girl, dude!!!," tulis Via lagi.

Namun Via memilih menutupi nama dan foto profil dari pesepakbola yang telah mengirimkan pesan tak senonoh tersebut. (TribunStyle.com/ Agung BS)

Penulis: Agung Budi Santoso