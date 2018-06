Ini 7 Lagu Piala Dunia Paling Populer Sejak Tahun 2000-an, No 1 Paling Populer

BANGKAPOS.COM - Pagelaran Piala Dunia selalu identik dengan lagu tema yang diciptakan para musisi terkenal.

Terlebih FIFA juga selalu menunjuk musisi-musisi kondang untuk membuat lagu anthem resmi setiap pelaksanaan Piala Dunia.

Berikut Bolasport.com kumpulkan anthem Piala Dunia paling populer sejak tahun 2000an baik resmi maupun tidak resmi.



7. Boom (Anastacia)

Boom merupakan lagu official Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang.

Lagu ini dinyanyikan dan ditulis oleh penyanyi asal Amerika, Anastacia.

Hingga saat ini, lagu ini telah ditonton oleh 3,1 juta orang di YouTube.

6. The Time of Our Lives (Il Divo ft. Toni Braxton)

The Time of Our Lives merupakan lagu berbahasa Spanyol dan Inggris yang menjadi lagu official Piala Dunia 2006 di Jerman.