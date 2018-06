Pria Dinginkan Minuman di Depan AC Kantornya Gegara Tak Punya Kulkas, Kondisinya Tak Terduga

BANGKAPOS.COM - Pemuda ini bagikan eksperimen mendinginkan minuman di depan AC, hasilnya tak terduga.

Setiap orang punya rutinitas sehari-hari yang berbeda, termasuk dalam hal sarapan.

Beberapa orang menganggap bahwa sarapan sangat penting untuk memulai aktivitas

Tapi, ada juga yang terpaksa meninggalkan sarapan karena terlambat beraktivitas.

Belakangan, seorang pria bernama Romeo-Luis Ramirez membagikan kisahnya melalui akun Twitter.

Pengalamannya ia bagikan pada Minggu (3/6/2018).

Romeo adalah seorang ahli farmasi dan bekerja sebagai asisten penelitian di Institute of Pharmaceutical Science di UP National Institutes of Health, Manila, Filipina.

Romeo-Luis Ramirez (Twitter/RomeoRamirez_TW)

Kejadian tersebut berawal saat Romeo memulai hari untuk beraktifitas.

Ia biasa terburu-buru di pagi hari karena tak ingin terjebak kemacetan di Manila.

"Sering kali, aku tak sempat sarapan di rumah," ucapnya pada When In Manila.

Dalam perjalanan menuju kantor, Romeo akhirnya berhenti di sebuah toko roti dan membeli 2 buah pie telur.