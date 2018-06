Raisa dan Soekarno Ternyata Memiliki Tanggal Lahir Yang Sama, Kepoin Yuk!

BANGKAPOS.COM - Lahir menjadi rahasia sang pencipta. Tak ada yang tahu kapan kita akan lahir dan mati. Namun jika berbicara mengenai hari lahir, tepat pada tangga 6 Juni hari ini merupakan hari bersejarah karena Soekarno yang merupakan Presiden pertama Indonesia lahir.

Pria yang di juluki sang putra fajar ini lahir pada 6 Juni 1901. Hari lahir sang proklamtor ini ternyata sama seperti penyanyi cantik Raisa Andirana.

Istri Hamis Daut ini lahir pada tanggal 6 Juni 1990 atau genap berusia 28 tahun.

Hamish Daud Ucapkan Selamat

Penyanyi cantik Raisa Andirana berulang tahun yang ke-28 hari ini, Rabu (6/6/2018).

Di hari spesialnya itu, Raisa mendapatkan ucapan selamat ulang tahun yang manis dari suaminya, Hamish Daud.

Lewat akun Instagramnya, Hamish mengucapkan selamat ulang tahun dengan mengunggah foto masa kecil istrinya.

Dalam foto tersebut tampak Raisa kecil yang menopang dagu.

Dengan pipi tembam, wajah Raisa kecil yang diunggah Hamsh itu tampak menggemaskan.

Dalam captionnya Hamish mengungkapkan betapa dia mencintai sosok Raisa yang kini menjadi wanita yang kuat dan istri yang perhatian.

"A beautiful soul. Love the strong woman & caring wife you became. Happy Birthday sayang" tulis Hamish dalam captionnya.