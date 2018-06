350 Petugas Kebersihan Kota Pangkalpinang Siaga Jelang Lebaran

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Jumhari menyatakan, pihaknya akan menyiagakan sekitar 350 petugas kebersihan pada libur panjang Idulfitri 1439 H.

Pihaknya juga sudah menyiapkan sarana prasarana operasional pada saat dan sesudah Idulfitri yakni berupa 19 dumptruck, 4 armroll truck, dua mobil saving, dan 41 motor sampah.

"Semuanya siaga,. Mereka stand by. Itu sekitar 350 petugas (yang stand by)," ‎kata Jumhari kepada Bangka Pos, Kamis (7/6/2018).

Volume sampah pada Idulfitri 1439H diprediksi akan membludak. Sampah akan menumpuk di pasar-pasar yang ada di Kota Pangkalpinang pada malam lebaran.

Pada ramadan ini saja, sampah Pangkalpinang per hari mencapai 150-160 ton per hari. Peningkatannya 30 persen dari hari biasa yang hanya 100-110 ton per hari.

"Pas puasa ini, dominasi peningkatan sampahnya banyak kulit kelapa muda. Kalau lebaran, pasti sudah di atas volume pas puasa ini," ujar Jumhari.‎ (*)