Hubungannya dengan Sophia Latjuba Bubar, Ariel Noah Disebut-sebut Sedang Dekat dengan Daun Muda

BANGKAPOS.COM - Hubungan asmara antara Ariel Noah dan Sophia Latjuba sepertinya telah benar-benar berakhir.

Saat ini, dua orang tersebut dikabarkan sudah memiliki gandengan baru.

Kabar putusnya Ariel dan Sophia dibenarkan oleh Luna Maya.



"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam, seperti dilansir Kompas.com.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" lanjutnya.

Saat ditanya apakah dirinya masih ingin kembali dengan Ariel, Luna mengatakan tidak jika untuk saat ini.

"Wow. Untuk saat ini enggak ya," ujar kekasih Reino Barack itu.

Sedangkan menurut peramal Mbah Mijan, saat ini Ariel sedang dekat dengan seorang daun muda.

Entah yang dimaksud Pevita Pearce atau bukan, tetapi Mbah Mijan menyebut-nyebut nama pemain film 5 cm itu.

"Dilansir dari media online, Luna Maya mengatakan, Ariel Noah sudah 'Move On' dari Sophia Latjuba. Saya membenarkan, kendati Luna tidak menyebutkan siapa pacar barunya. Saya lihat Ariel sedang dekat dengan daun muda, Pevita Pearce dan Sophia juga punya pasangan baru tapi," ujar Mijan, Kamis (7/6/2018).

Sejumlah warganet langsung merespon kicauan Mbah Mijan dan menunjukkan ketertarikan mereka dengan kemungkinan hubungan antara Ariel dan Pevita.

Bila memang benar, mereka berharap agar Pevita dan Ariel tidak menyembunyikan hubungannya.

(TRIBUNJOGJA.COM)