Jelang Lebaran, Harga Ikan Tenggiri Terus Naik

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi



BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, masyarakat semakin banyak yang berburu mencari ikan tenggiri untuk dijadikan makanan khas, seperti empek-empek, tekwan, enjan dan otak-otak saat lebaran nanti.

Tingginya permintaan ikan tenggiri menyebabkan harga ikan ini mulai meroket tajam dari Rp 60.000 - Rp 70.000 per Kg menjadi Rp 80.000 -Rp 90.000 per Kg per ekor ikan utuh (bulat).

"Ikan tenggiri saat ini banyak yang mencarinya pak, tadi pagi saya hanya punya 4 ekor ikan tenggiri langsung diborong pedagang keliling tanpa ditawar-tawar lagi harganya Rp 80.000 per kg ikan utuh," kata Didi, pedagang ikan yang ditemui Bangkapos.com, Kamis (07/06/2018) di TPI PPN Sungailiat.

Diakuinya, saat ini sangat mudah untuk menjual ikan tenggiri karena banyak dicari orang, sedangkan stok ikannya terbatas jumlahnya.

"Berapapun jumlah stok ikan yang ada tetap habis terjual, bahkan pihak PT atau perusahaan eksportir ikan juga mencari ikan tenggiri mereka berani beli dengan harga Rp 73.000 per kg sebanyak apapun yang kita punya. Tapi saat ini kita lebih suka jual ke masyarakat atau pedagang keliling saja harga Rp 80.000 per kg pun mereka mau tanpa menawar lagi," jelasnya.

Sementara itu Hendra, pedang ikan di pasar Kite Sungailiat mengaku menjual ikan tenggiri utuh seharga Rp 85.000 sampai Rp 90.000 per kg.

"Kalau di pasar ini kita berikan servis gratis membersihkan ikan. Pembeli bisa meminta untuk dibersihkan dan dipotong-potong, ataupun disayat sesuai dengan keinginan pembeli," katanya.

Menurutnya, harga ikan tenggiri ini diprediksi bakal naik lagi harganya, apalagi mendekati hari H lebaran.

"Kita tahu saat menjelang lebaran ini banyak orang yang pulang mudik, biasanya mereka kangen ingin makan ikan tenggiri, berapun harganya biasanya dibeli tanpa ditawar-tawar lagi," tukasnya.

Sementara Anti, pembeli ikan mengaku sengaja membeli ikan tenggiri dari sekarang untuk disimpan daging ikannya guna keperluan lebaran.

"Sekarang ini harga masih di kisaran Rp 85.000 per kg tapi nanti mendekati lebaran harganya akan naik lagi bahkan stok barangnya juga sulit didapatkan,' ujarnya.(*)