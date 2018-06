Semarak Buka Puasa Bersama Keluarga SMP IT NU Pangkalpinang

Suasana Buka Bersama SMP IT NU Pangkalpinang, Kamis (7/6/2018)

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nahdatul Ulama (SMP IT NU) menggelar buka puasa bersama dengan seluruh siswa/siswi, orangtua murid dan rekan keluarga di Aula Sekolah PWNU, Kamis (7/6/2018).

Kegiatan yang bertemakan "Go To Science Stay in Islam" ini dilaksanakan di sekolah yang beralamat Jl. KH. Chalid Samid atau belakang Masjid Jamik Pangkalpinang berlangsung sangat hikmat.

Kepala Sekolah SMP IT NU, Fahrurozi mengatakan buka bersama ini sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama, karena bulan ramadhan ini hanya sekali dalam setahun.

"Selain itu prestasi yang telah sekolah kami ukir yakni tahun ini untuk kelas sembilan dinyatakan lulus semua, dan kami akan menambah ruang kelas baru lagi akan lebih nyaman untuk belajar,"ucapnya dengan antusias kepada bangkapos.

Dan dalam acara buka bersama tersebut, para siswa siswi pun turut unjuk gigi dalam prestasi nya, seperti pidato dalam bahasa arab, bahasa asing seperti arab dan inggris, lalu hafalan surah al-quran.

"Siswa dan siswi dari SMP IT NU juga, ada beberapa yang sudah hafal jus didalam al-quran," tutur kepala sekolah.

Diakhir acara tersebut, selain shalat magrib berjamaah dilanjutkan dengan pembagian ice cream kepada para siswa -siswi untuk mempererat jalianan persahabatan diantara mereka.(*)