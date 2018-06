Duh Cantiknya, Allleia Anak dari Ariel Noah Intip Foto-fotomya

BANGKAPOS.COM - Ariel NOAH diketahui telah memiliki seorang putri cantik bernama Alleia Anata Irham.

Alleia adalah buah cinta Ariel dengan istri pertamanya, Sarah Amalia.

Meski sudah dikaruniai putri, Ariel dan Sarah memutuskan untuk bercerai di tahun 2008.

Putrinya kini diketahui tinggal bersama keluarga Ariel di Bandung.

Meski begitu ia beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama sang Ibu.

Mewarisi bakat sang Ayah yang merupakan seorang musisim Alleia sendiri tumbuh menjadi seorang gadis yang suka bernyanyi.

Suara merdunya pun berhasil menarik perhatian netter melalui unggahannya di Instagram.

Kini, putri satu-satunya Ariel dan Sarah Amalia itu sudah tumbuh makin besar.

Lahir pada 5 Juni 2005, Ia baru saja berulang tahun ke-13.

Itu berarti kini ia telah duduk di bangku SMP.

Tante Alleia, yang memiliki akun Instagram bernama @aliylatief, mengunggah foto terbaru Alleia di Instagram.

Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berdoa untuk keponakannya.

"To my dear Alleia.....

Happy birthday kakak kesayangannya Mika....

semoga kakak tumbuh menjadi anak yg solehah....

semakin pintar.. semaakin cantik.. semakin dewasa..

wishing you a lifetime happiness.. stay sweet.... stay lovely...\

I love you Kak, then.. now... forever," tulis @aliylatief.

Melihat postingan itu, sejumlah netter mengaku terpana melihat penampilan terbaru putri Ariel.

"Ya allah alleia gk krsa udah besar makin cantik ajjah..selamat ulang tahun alleia,"

"Happy birthday kakak lea @alleiaa_ semoga panjang umur, sehat selalu, tambah pintar disegala bidang, tambah cantik kayak mamanya. Anak lo udah gadis ini bor @ariel_inst jagain banyak yg naksir,"

Berikut ini foto-foto Alleia yang diunggah oleh saudara dari Sarah Amalia.

Penampilan Terbaru Sarah Amalia yang Kini Berhijab

Sarah Amalia dulunya berpisah dengan Ariel pada tahun 2008 silam.

Sejak itu pula, Sarah Amalia jarang muncul di layar kaca.

Ia bersama anaknya 'menghilang' entah kemana.

Seperti apa kehidupan Sarah Amalia sekarang?

Intip deretan fotonya berikut ini.

(Sarah Amalia paling kiri)

(Sarah Amalia tengah)

(TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh)