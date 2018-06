Marion Jola Gandeng RAN Rilis Single Perdana, Yuk Dengerin Lagunya

BANGKAPOS.COM - Mantan kontestan Indonesian Idol 2018, Marion Jola akhirnya merilis single pertamanya.

Hal tersebut disampaikan Lala sapaan akrab Marion Jola melalui unggahan terbarunya di akun sosial media Instagram @lalamarionmj.

Single yang berjudul 'Jangan' dibawakan oleh Lala featuring Rayi RAN.

Untuk saat ini, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut lewat aplikasi musik ITunes, Spotify dan JOOX.

"Akhirnya single pertama aku rilis (emoji) "Jangan" ft @rayiputra26 it's out now!"

"Kalian bisa dengar lewat ITunes , Spotify , JOOX (emoji) Go Go Go."

"And also i want to say Thank you to Jesus and my super thanks to all the people behind the Single @laleilmanino as songwriter kak @irvnat as vocal director and also my label @universal_indo (emoji) #singlemarion #Marion1stsingle #lalapunyasingle," tulis @lalamarionmj.

Pengumuman ini pun disambut hangat oleh para pengikutnya di Instagram.

@wahyu_irianti80: Wooohoo yeaay akhirnya yang ditunggu2 singlenya dah keluar.

@aisyahdjawas99: Congrats buat Marion.

@ajie_ba: Enak bngt lagunya.