Posting Lagi Video Mesranya, Dimas dan Nadine Chandrawinata Bikin Baper, Ini Lokasi Pembuatannya

BANGKAPOS.COM -- Artis Nadine Chandrawinata dengan Dimas Anggara berhasil membuat warganet patah hati. Insan yang sedang dimabuk asmara ini tak segan mengunmbar kemesraan mereka.

Melalui video-video yang diduga sebagai video prawedding, kedua artis ini sangat mesra.

Usai memposting video di sebuah VW Combi, Nadine memposting kemesraan mereka saat sedang berada di tebing..

Pemandangan pantai dengan cahaya matahari pagi, kedua insan ini tampak berpelukan, berdansa dan tertawa.

Video berjudul 'TANAH tersipu malu dalam ketenangan jiwa.' membuat warganet terbawa perasaan bahkan ada yang iri

yoellieta: Kereeennn bgt video nya...

penypralantina: So sweet banget.... senang lihatnya kalian pasangan serasi... semoga langgeng terus ya

k.yuanita: Asem dah bikin baper pagi pagi

agneslin3: Cocok banget kak.. Jadi baper lihat na..

iameasten: awalnya ngeliat keduanya ga cocok tp ngeliat senyum & tatapan bahagianya kak nadine jd ikut ngerasain cintanya intinya i just wishing all the best for ur life kak, hope you'll get your 'happily ever after' FOREVER !