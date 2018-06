Uniknya Gurkha, 'Mesin Perang' Legendaris nan Ditakuti yang Ternyata Punya Selera Humor Tinggi

BANGKAPOS.COM--Dalam sejarah militer, orang Gurkha adalah legenda. Dalam kisah peperangan, Gurkha adalah sosok prajurit yang menakutkan dan dianggap "mesin "perang infanteri.

Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Gurkha sesungguhnya juga manusia biasa.

Kisah legendaris prajurit Gurkha inilah yang diuraikan Christopher Chant dalam buku Gurkha: The Illusrated History of an Elite Fighting Force (1985).

Gurkha adalah nama yang bisa bikin ciut nyali musuh di medan pertempuran mana pun.

Pasukan Gurkha (Via intisari-online)

Lahir di masa pendudukan Inggris, para prajurit dari Kerajaan Nepal ini justru bergabung dengan penjajahnya, dan menciptakan hubungan amat unik sepanjang sejarah militer di dunia.

Gurkha sebenarnya adalah "pelesetan" lafal Inggris untuk menyebut nama sebuah kota kecil di wilayah barat laut Nepal, Goorkha, sekitar 70 km dari Kathmandu - ibu kota Nepal.

Kota kecil itu dihuni oleh beberapa suku bangsa Nepal, yang terbesar adalah Gurung, Magar, Limbu, dan Rai.

Gurung dan Magar disebut juga parbatiya di barat Nepal, sedangkan Limbu dan Rai dinamakan kiranti dari belahan timur Nepal.

Keempat suku bangsa yang memakai marganya itulah yang sesungguhnya berhak disebut Gurkha. Meski mereka sendiri lebih suka menyebut dirinya sesuai nama suku bangsanya.

Tapi bagi orang Inggris dan bangsa-bangsa lainnya, nama Gurkha lantas identik dengan sosok prajurit Nepal. Inggris tak mau pusing soal parbatiya atau kiranti.