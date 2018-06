Dari Jaga Sang Putri Hingga Anak, Ini 8 Potret Lady Diana Bersama Cinta Terbesarnya Barry Mannakee

BANGKAPOS.COM -- Meski berujung tragis, kebersamaan Diana dengan sang pengawal sempat mencuri perhatian, ini potret kebersamaan mereka, pernah mengawal Prince Harry!

Sosok pria lain dalam kisah cinta sang putri ternyata tak hanya Pangeran Charles.

People's Princess ini mengungkap sosok yang membuat dirinya merasa nyaman.

Siapa sangka jika orang tersebut adalah pengawal pribadinya yang melindunginya setiap hari.

Melalui film dokumenter Diana In Her Own Words, sang putri menceritakan sekilas tentang sosok yang berhasil membuatnya jatuh hati.

Film tersebut berisikan cerita People's Princess yang belum pernah dilihat sebelumnya, direkam oleh konsultan pidatonya antara tahun 1992 dan 1993, ketika ia bekerja untuk mendefinisikan persona publiknya dan menyajikan versinya sendiri tentang segala peristiwa yang dilaporkan di media.

Baca: Jangan Dibuka! Atta Halilintar Temukan Barang yang Dirahasiakan Nagita Saat Grebek Rumah Raffi Ahmad

Baca: Adik Ratu Belanda Tewas Bunuh Diri di Buenos Aires

Dokumenter ini juga menampilkan wawancara mendalam dengan mereka yang mengenalnya.

Lady Diana menyatakan bahwa ada sosok pria yang menjadi 'cinta terbesar', tapi pria itu bukanlah Charles.

"Saat saya berusia 24 atau 25 tahun, saya sangat jatuh cinta dengan seseorang yang bekerja di lingkungan ini (keamanan kerajaan)," kata Diana, seperti dikutip dari The Independent.

Sosok yang dimaksud Sang Putri adalah, Barry Mannakee, pengawal pribadinya.

Barry yang lebih tua diduga membuat sang putri jatuh hati.

Seperti yang kalian ketahui, Putri Diana menikah di usia begitu muda.

Baca: Kekayaan Bos Amazon Mengejutkan, Jika Uangnya Dibentangkan Bisa Kelilingi Bumi 200 Kali dan Bulan

Baca: 10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia, Indonesia Masukkah?