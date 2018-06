Sempat Ngatain Lebay, Ini Alasan Nikita Mirzani Bela Via Vallen yang Alami Pelecehan

Via Vallen dan Nikita Mirzani

BANGKAPOS.COM - Artis kontroversial Nikita Mirzani menanggapi tentang isu pelecehan seksual.

Sebelumnya, Nikita Mirzani memberikan tanggapan atas pelecehan yang idalami oleh pedangdut Via Vallen.

Via Vallen mengaku mendapatkan pesan yang tak pantas dari pesepakbola Indonesia terkenal.

Via sendiri memberi berita tersebut lewat unggahan di insta storynya.

Atas apa yang dilakukan oleh Via, akhirnya Nikita memberikan sebuah tanggapan.

Niki menyebut jika apa yang dilakukan Via terkesan lebay.

“Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita saat ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018), dilansir dari Tribunnews.com.

Namun kini, ibu dua anak tersebut mengungkapkan dukungannya untuk Via.

Dukungan tersebut diungkapkan oleh Niki lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (8/6/2018).

Niki menjelaskan maksud dari kalimat yang ia ucapkan untuk Via.

Ia menyebut jika semua ini bukan perkara lebay atau tidak lebaynya, namun perkara proposional atau tidak proposionalnya.

Di akhir kalimat, Niki menuliskan jika ia berada di barisan pertama untuk mendukung Via dan wanita lainnya yang mengalami pecehan seksual.

"Ini bukan soal lebay atau tidak lebay.

Ini lebih menitikberatkan pada soal proporsional atau tidak proporsinal.