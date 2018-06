Sonia Fergina Berani Pakai Gaun Transparan, Netter Kagum Lihat Keseksiannya

BANGKAPOS.COM -- Putri Indonesia 2018, Sonia Fergina Citra tampil berani di sesi pemotreta. Dara asal Belitung ini mengenakan gaun yang memperlihatkan sebagian detil tubuhnya.

Bersama dua finalis Putri Indonesia 2018 lainnya, Sonia mengenakan gaun kebaya yang agak transparan sehingga paha mulusnya terpampang jelas.

Foto pertama diposting oleh akun instagram officialputeriindonesia beberapa waktu lalu.

"You can always tell who the strong women are, they one the ones you see building one another up instead of tearing each other down (Anda selalu dapat mengetahui siapa wanita yang kuat, mereka yang Anda lihat saling membangun dan bukannya saling menjatuhkan satu sama lain)," judul foto tersebut.

Banyak pujian dialamatkan kepada Sonia, namun ada pula yang mengkritiknya yang berani tampil terbuka.

"Wah bajunya pake yg kebaya yg sopan donk, min. Jgn terbuka bgt gitu," komen akun @dyahayuprawidya2094.

Namun sebagian besar memuji dara asal Negeri Laskar Pelangi ini.

mynameisabrar: Sexi Banget sih Kak Catik N So Cut

hakas_____: Apapun kritik saran yg ditujukan ke kaka, intinya "jadi diri sendiri" kak. Enjoy setiap moment dan jangan terlalu takut salah dimata nitijen (PD aja). Lakuin hal baik versi kakak. *jangan lupa berdoa.

Berikut sejumlah sesi foto Sonia mengenakan kebaya seksi.