Pelatih Timnas Brasil Tite Buka Suara soal Melatih Real Madrid

BANGKAPOS.COM - Adenor Leonardo Bacchi atau yang lebih akrab disapa Tite mengonfirmasi rumor ketertarikan Real Madrid terhadap dirinya.

Tite yang saat ini melatih tim nasional Brasil dikabarkan menjadi nama baru incaran Real Madrid untuk menggantikan Zinedine Zidane yang mengundurkan diri pada Kamis (31/5/2018).

Namun Tite buru-buru mengonfirmasi bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar.

"Jika itu sebuah opini, maka saya akan menghormati, tetapi karena kabar tersebut dalam bentuk kutipan, maka semua itu bohong," kata Tite seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kabar ini tak menghormati saya yang saat ini tengah melatih timnas Brasil," ujar Tite menambahkan.

Rumor ketertarikan Real Madrid kepada Tite bermula dari laporan media Brasil, O Globo.

O Globo bahkan mengklaim sudah mengontak agen Tite untuk menanyakan rumor ini dan ia memilih untuk memberikan jawaban yang menggantung.

"Saya lebih baik tak memberikan komentar apapun terkait hal itu," kata agen Tite.

Tite pun kembali membantah kabar dari O Globo tersebut.

"Saya tidak berkomunikasi dengan siapa pun," kata Tite.

"Agen sekaligus teman saya, Gilmar Veloz, juga tak menghubungi siapa pun," ujar Tite menambahkan.

Tite kini meminta media untuk menghormati pekerjaannya di timnas Brasil.

Ia memiliki tanggung jawab dan tujuan besar mendampingi timnas Brasil di Piala Dunia 2018.